A forte frente fria que avança no Sul do Brasil traz possibilidade de neve e chuva congelada para os próximos dias na região. No sábado (10), Curitiba deve registrar mínima de 2°C, um dos dias mais frios do ano, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). No Paraná, há possibilidade de geada no sábado (10) e domingo (11).

Já na sexta-feira (9), as temperaturas caem significativamente e há possibilidade de chuva congelada entre a madrugada e a manhã, no Rio Grande do Sul, conforme o Climatempo. Além disso, tem uma pequena possibilidade de neve nos pontos mais altos das serras gaúchas e catarinenses.

Volume de chuva será acima da média na região sul e parte do Paraná em agosto

A Grande Curitiba e parte do litoral paranaense serão os mais afetados pelas chuvas intensas ao longo do mês. Nessas áreas, o volume fica acima da média prevista.

Conforme o Climatempo, o volume acumulado de chuva no mês fica um pouco acima da média normal. Municípios da faixa leste do estado gaúcho, parte do Paraná e Santa Catarina devem ficar em alerta.