O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Acadêmicos Capiau deu início ao ciclo de atividades em preparação para o desfile das escolas de samba em 2025. As diretorias voltadas para os setores criativos, quais sejam, as de Alegorias e Fantasias já iniciaram as atividades de desenvolvimento dos croquis e, em alguns casos, de confecção de figurinos, com base no enredo que já foi desenvolvido pelo carnavalesco e presidente, James Rios, e será divulgado em breve pela Agremiação. A estes setores, somam-se, também, o trabalho iniciado pelas direções de Harmonia e Bateria.

A Bateria, inclusive, retomou suas atividades no mês de julho deste ano, no Parque Universitário da UENP. Os ensaios ocorrem, alternadamente, nas terças e quartas-feiras, além dos sábados. Para os foliões que desejam desfilar neste setor da Escola, as inscrições ainda estão abertas e basta entrar em contato com a Escola por meio das redes sociais da Escola, seja por meio do Instagram ou por meio do Facebook. Em pleno processo de preparação de novos ritmistas, o diretor da Bateria Academia do Samba, Alfeu Junior, comenta sobre a expectativa para este novo ciclo.

“A expectativa foi muito grande para esse retorno, tendo em vista o fato de o projeto já estar consolidado dentro de Jacarezinho. Já são cinco anos mantendo uma rotina de ensaios, ao menos, seis meses antes do carnaval, o que tem nos propiciado cada vez mais elevar o nível de nossa Bateria e de nossos ritmistas. Foi um retorno para nossos ritmistas e um começo para nossos iniciantes. Estamos fazendo um trabalho de captação de novos ritmistas muito grande ao longo desse ciclo”, pondera.

Para quem pensa que só de samba vive a Capiau, engana-se. A Escola tricampeã do carnaval de rua de Jacarezinho está comprometida com as pautas culturais e sociais da cidade e, paralelo ao processo de produção do desfile carnavalesco, realizará duas importantes ações culturais e sociais ainda neste segundo semestre, conforme pontua seu presidente, James Rios. “Em nossa acepção, não há samba sem luta e sem compromisso com a democracia. E, enquanto Escola de Samba, sabemos da importância e do peso de nossa entidade no debate sobre as pautas culturais da cidade, sobretudo neste momento de pleito eleitoral. Queremos conhecer e debater os projetos que os aspirantes aos cargos do legislativo e executivo têm para a comunidade local. Em breve, traremos mais detalhes dessa ação”, ressalta.

Quem também comentou sobre outra proposta voltada para a área da Educação foi seu vice-presidente, Pedro Henrique. “Estamos preparando uma proposta de inserção da Acadêmicos Capiau em diversas frentes de atuação, sobretudo, na área da Educação. Nossa diretora de Comunicação, Carol Goulart, que é também uma educadora, está articulando uma importante parceria que beneficiará, principalmente, aos alunos do Ensino Médio da nossa cidade e região. Tão logo ela virá a público para apresentar a proposta que, certamente, será um diferencial na vida de muitas pessoas”, frisa.