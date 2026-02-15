O 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso será realizado na cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, nos dias 07 a 09 de abril. O fórum busca apresentar e identificar potenciais dentro do segmento, além de trabalhar em prol da inter-religiosidade no turismo estadual. O evento é organizado pelo Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso do Paraná, coordenado pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR), com apoio da Casa Civil e diversas instituições.

“O segmento do turismo religioso é um dos mais fortes que temos no Paraná. As variadas expressões de fé no Estado, reunidas em um mesmo propósito, servem como indutores e ajudam na geração de empregos, renda e divulgação do turismo religioso dentro e fora do país”, destaca Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.

O fórum tem uma extensa programação durante seus três dias de programação, entre palestras, shows, rodadas de negócios e mostra de produtos da região. O evento se torna uma vitrine importante para o segmento do turismo religioso, fortalecendo o Paraná enquanto destino no Brasil. Ele estava programado para Bandeirantes e foi redirecionado.

“Mesmo com a mudança de local, ainda estamos falando da Rota do Rosário, um cenário importante no Estado do Paraná. Este fórum tem um papel fundamental para o desenvolvimento e a promoção do turismo religioso do Paraná”, disse Eliseu Rocha, coordenador do Comitê.

A Rota do Rosário passa por atrativos de 17 municípios das regiões Norte Pioneiro e Campos Gerais – um trajeto superior a 600 km. Ela contempla igrejas, capelas, templos, museus monumentos e diversos outros atrativos turísticos ligados à fé cristã.

POTENCIAIS – Jacarezinho desfruta de uma localização privilegiada no Norte Pioneiro, facilitando o acesso para visitantes de diversas regiões. Entre os principais pontos turísticos da cidade estão a Catedral Diocesana Imaculada Conceição, principal templo católico do município que se destaca pela arquitetura e pelos afrescos internos que retratam a fé e a história da Diocese de Jacarezinho.

O Santuário da Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt é um espaço de espiritualidade e devoção mariana, que recebe fiéis em momentos de oração, retiros e celebrações. O Santuário Nossa Senhora de Guadalupe é dedicado à padroeira da América Latina.

Já o Saltinho do Jacaré, atrativo natural com cachoeira e área verde, é ideal para lazer, contato com a natureza e atividades ao ar livre. Além disso, o Museu Histórico Dom Ernesto de Paula preserva a memória e a identidade local por meio de acervos históricos, documentos, objetos e registros que contam a formação cultural de Jacarezinho.

“Toda a região do Norte Pioneiro se beneficia com esse Fórum, que é uma vitrine para todo o país do potencial do Paraná para o turismo religioso. O momento é de promoção dos destinos e das rotas ligadas à fé”, destaca Irapuan Cortes, diretor presidente do Viaje Paraná, órgão vinculado à Secretaria do Turismo.

INSCRIÇÕES – As inscrições para o 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso podem ser feitas através deste link .