Uma sequência de furtos registrados entre o fim de 2025 e o início de 2026 em Jacarezinho (PR), foi totalmente esclarecida pela Polícia Civil. As investigações resultaram na decretação da prisão preventiva do principal suspeito, um homem de 28 anos, preso pela Polícia Militar na noite da última sexta-feira (6).

De acordo com as autoridades, os crimes vinham causando preocupação na comunidade, especialmente na região central e no bairro Vila Setti.

Furto em escola marcou início da sequência

O primeiro caso ocorreu em 30 de dezembro de 2025, por volta da 1h40 da madrugada, no Polo Municipal de uma escola localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, na região central da cidade.

Segundo as investigações, o suspeito teria pulado o muro da instituição e arrombado, com chutes, uma porta de madeira. Do local, foram levados:

Uma televisão de 32 polegadas;

Um micro-ondas;

Supermercado foi alvo em duas ocasiões.

Já em janeiro de 2026, dois novos boletins de ocorrência foram registrados envolvendo o Supermercado Santa Rosa, na Rua Doutor João Aguiar, no bairro Vila Setti.

Os registros apontam:

6 de janeiro, por volta das 23h: furto de três lâmpadas com soquete da área externa do estabelecimento.

16 de janeiro, também às 23h: subtração da fiação dos postes municipais em frente ao supermercado, deixando a avenida às escuras.

A retirada da fiação pública gerou transtornos e aumentou a sensação de insegurança na região.

Investigação identificou reiteração criminosa

Com o avanço das diligências, a Polícia Civil reuniu elementos que indicaram a participação do mesmo suspeito nos três furtos.

O delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho representou pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi acolhido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jacarezinho.

A prisão preventiva é uma medida cautelar aplicada quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, além de risco à ordem pública ou à instrução processual.

Prisão foi cumprida pela ROTAM

O mandado foi expedido e cumprido na noite de sexta-feira (6), por volta das 22h.

Equipes da ROTAM da Polícia Militar avistaram o suspeito na escadaria ao lado da Madeireira Pontal, na Avenida Marginal, no bairro Vila Setti. Após abordagem e confirmação da ordem judicial em aberto, os policiais deram voz de prisão.

O homem passou por procedimentos de praxe, teve sua integridade física verificada e foi encaminhado ao Departamento Penitenciário.