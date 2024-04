Nesta terça-feira (09), o Paraná amanheceu com tempo aberto na maior parte do estado. Porém, todas as áreas podem registrar chuvas irregulares ao longo do dia. Além disso, segundo o Climatempo, uma frente fria deve avançar durante a semana.

O sol aparece com maior variação de nuvens na Região Metropolitana de Curitiba e no litoral do estado. As máximas para esta terça (09) nestas áreas são de 26ºC e 30ºC, respectivamente. Já o interior do Paraná terá temperaturas de até 31ºC, mesmo com chuvas.

O Climatempo indica que a frente fria chega primeiro no Rio Grande do Sul. A partir de quinta-feira (11), o sul e leste do Paraná podem apresentar aumento de nuvens, mas é na sexta (12) que o ar frio avança mais no estado.

As temperaturas irão cair principalmente em Curitiba e no litoral paranaense, que podem apresentar 22ºC e 24ºC. Outras cidades terão redução de calor, mas ainda devem registrar temperaturas em torno de 28ºC até o final de semana.