O Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná (BPRv) e outras equipes da Polícia Militar do Paraná capturaram 6,3 mil imagens de radar com irregularidades nas estradas e lavraram 4,3 mil autuações de trânsito por infrações diversas, incluindo excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e embriaguez ao volante, durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A operação especial contou com 6,7 mil policiais militares e 2,8 mil viaturas e motocicletas.

Durante os seis dias de operação, foram registradas 1,9 mil ocorrências em todo o Paraná. O trabalho ostensivo incluiu a abordagem de 10,1 mil pessoas e a vistoria de 3,9 mil veículos e 861 locais.

As ações de combate à criminalidade resultaram em 159 prisões, sendo 103 em flagrante e 30 por cumprimento de mandados judiciais. As equipes também apreenderam mais de uma tonelada de drogas, 10 armas de fogo e 61 munições. O trabalho policial levou ainda à recuperação de 8 veículos com registro de furto ou roubo.

Também foram realizados 1.425 testes de etilômetro: 16 confirmaram a presença de álcool no organismo dos condutores, e, destes, cinco foram presos por estarem acima de 0.3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Além disso, 58 pessoas se recusaram a realizar o teste e foram autuadas com base no Artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que possui as mesmas penalidades administrativas da infração de dirigir sob influência de álcool ou drogas.

O BPRv também atendeu 74 sinistros de trânsito, com 67 pessoas feridas e oito óbitos. Por conta das irregularidades, 97 veículos foram recolhidos aos pátios.

De acordo com o BPRv, parte das ocorrências esteve relacionada a fatores como imprudência e desrespeito às normas de trânsito, práticas que permanecem entre as principais causas de sinistros graves. O comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, destacou também o trabalho nas áreas urbanas e o preparo das equipes envolvidas. “A excelência dos resultados evidenciam o alto nível de preparo operacional da tropa para a garantia da segurança em nosso Estado, bem como o retorno aos investimentos realizados”, afirmou.

Realizada ao longo do feriado prolongado, a operação teve como objetivo reforçar a segurança viária e garantir a preservação de vidas nas rodovias estaduais paranaenses.