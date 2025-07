Palmas (distrito de Horizonte): -3,6 °C (1h00)

Foz do Iguaçu: -0,2 °C (8h30)

Guarapuava (distrito de Entre Rios): 0,4 °C (7h15)

Fazenda Rio Grande: 1 °C (7h45)

Palmas: 1,4 °C (8h30)

Francisco Beltrão: 1,5 °C (8h00)

Cascavel: 2 °C (1h15)

Curitiba: 2,1 °C (8h00)

Pato Branco: 2,2 °C (0h15)

Laranjeiras do Sul: 2,3 °C (2h30)

Lapa: 2,4 °C (5h15)

Pinhais: 2,6 °C (6h15)

Guarapuava: 2,9 °C (5h15)

Ponta Grossa: 3,3 °C (7h45)

Pinhão: 3,5 °C (7h30)

São Miguel do Iguaçu: 3,5 °C (7h15)

Irati: 3,6 °C (7h45)

União da Vitória: 3,9 °C (8h15)

Frio intenso continua no Paraná

Conforme o Climatempo, a tarde desta quarta-feira (02) pode ser a mais fria do ano. Além disso, há previsão de geadas para quinta-feira (03) no extremo sul do estado. Contudo, o frio intenso tem data para ir embora no Paraná.

“Na quinta-feira, o tempo volta a ficar firme na região central, permanecendo sem chuva no norte e também no sul do estado. A chance de geada torna-se mais restrita ao extremo sul do Paraná. Isso se deve ao início da manhã com mais nebulosidade e à possibilidade de formação de névoa ou nevoeiro sobre a região de Foz do Iguaçu e em algumas cidades mais próximas à Santa Catarina”, disse a meteorologista Stefanie Tozzo.

máximas não passam dos 13 graus nesta quinta-feira em Curitiba. A massa de ar frio deve deixar o estado e o tempo firme volta para toda região na sexta-feira (04).