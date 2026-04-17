Profissionais da área da saúde e funcionários da Santa Casa de Jacarezinho convocaram uma mobilização coletiva que pode resultar em paralisação das atividades nos próximos dias. O movimento reúne trabalhadores de diversos setores e tem como principal objetivo reivindicar melhores condições de trabalho, valorização profissional e respeito à categoria.

De acordo com a convocação divulgada, uma assembleia geral foi marcada para a próxima segunda-feira, dia 20, às 13h. Antes disso, os participantes devem se concentrar às 12h na Rua Paraná, de onde está prevista a saída de uma carreata em direção ao hospital. O ato foi definido como uma forma de chamar a atenção da população e das autoridades para as demandas da categoria.

A mobilização envolve profissionais da área da saúde e funcionários da Santa Casa de Jacarezinho. Durante o ato, os manifestantes devem reforçar pautas relacionadas à valorização salarial, melhores condições estruturais e reconhecimento do trabalho desempenhado diariamente no atendimento à população de Jacarezinho.

Com o lema de que “cuidam de vidas todos os dias”, os trabalhadores destacam que a paralisação surge como último recurso diante da falta de avanços nas negociações. A expectativa é de grande adesão ao movimento, que também busca sensibilizar a sociedade sobre os desafios enfrentados pelos profissionais da saúde.

O portal de notícias PortalTanacidade informa que mantém espaço aberto para manifestação oficial da Santa Casa de Jacarezinho, caso a instituição queira se posicionar sobre o movimento.

Até o momento, não há confirmação sobre possíveis impactos diretos no funcionamento dos serviços hospitalares durante o período da mobilização. Novas definições devem ser anunciadas após a realização da assembleia.