O Paraná enfrenta mais um dia de frio intenso nesta quinta-feira (3), porém a previsão do tempo é de mudança. O centro do ar polar começa a se afastar do país, o que indica uma tendência de elevação das temperaturas mínimas e máximas nos próximos dias, conforme o Climatempo.

Ao contrário do que se viu nos últimos dias, Curitiba e o litoral devem ter momentos de sol ao longo do dia. Apesar disso, o céu permanece com nebulosidade variável e há possibilidade de garoa leve e localizada entre a madrugada e o início da manhã, além de novos registros à noite.

Sexta-feira com chuvisco isolado e sensação de frio persistente

Nesta sexta-feira (4), a infiltração marítima deve estimular chuviscos pontuais e localizados no leste do estado. A capital e o litoral paranaense podem encerrar a semana com chuva leve entre a madrugada e o início da manhã.

Ao longo da manhã e durante a tarde, o sol volta a aparecer gradualmente, e o tempo tende a melhorar. No entanto, a sensação de frio ainda persiste, já que o centro da massa de ar polar continuará atuando, mesmo se afastando do estado.

Com a aproximação do fim de semana, as máximas já começam a subir: