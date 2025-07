Um acidente envolvendo um ônibus escolar da Prefeitura de Quinta do Sul e uma caminhonete movimentou a manhã da última terça-feira (1º) na região Norte do Paraná. O coletivo transportava 25 estudantes, entre crianças e adolescentes, com destino à escola municipal, quando foi atingido pela caminhonete em uma estrada rural do município.

Segundo relatos da secretária de Educação, o motorista do ônibus teria dado passagem à caminhonete, que acabou perdendo o controle ao tentar a manobra e colidiu com o veículo escolar. A dinâmica exata do acidente está sendo investigada, e há suspeitas de que uma plantação às margens da via possa ter prejudicado a visibilidade dos condutores, contribuindo para o ocorrido.

Apesar do impacto e do susto entre os passageiros, todos os alunos saíram ilesos. A equipe da Secretaria de Educação agiu com rapidez no atendimento aos estudantes e na comunicação com os familiares. A Prefeitura informou estar prestando total assistência às crianças e aos responsáveis, reforçando seu compromisso com a segurança no transporte escolar.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades locais. A administração municipal sinalizou que medidas serão tomadas para garantir maior segurança nas rotas escolares da zona rural.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DLn5pQhS1xa/?igsh=MXFtenRtcG9pcHMydg==