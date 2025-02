Por volta das 19h30min deste sábado (08/02), a equipe da Polícia Militar, após denúncia anônima, flagrou indivíduos furtando combustível de carretas estacionadas na Rua Júlio Barbos Ribas, em Ibaiti-PR.

No local, os policiais encontraram os suspeitos com as mãos e vestes sujas de graxa, além de vários galões contendo combustível retirado das carretas, ferramentas, lacres rompidos e duas tampas de desengate de combustível. Os indivíduos confirmaram a prática do crime, sendo que um deles era o comprador da mercadoria.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia local.

Resumo dos resultados

– 03 presos em flagrante;

– 01 veículo apreendido;

– Aproximadamente 865 litros de combustível apreendidos.