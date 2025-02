O brasileiro Marco Brotto fotografou uma paleta de cores no céu com tons de rosa, azul, verde e dourado. O fenômeno natural é conhecido como nuvens madreperoladas e foi registrado pelo “Caçador de Aurora Boreal” na divisa da Noruega com a Suécia.

De acordo com Brotto, essa nuvem madreperoladas apareceu ao longo de 200 quilômetros na Europa. Ele descreveu a experiência de registrar nuvens raras.

“Viajo para essa região há 14 anos e essa é a primeira vez que tenho o privilégio de ver o fenômeno com tanta intensidade e beleza. Ver as nuvens estratosféricas hoje foi como presenciar uma pintura celestial à luz do dia. A delicadeza das cores e a grandiosidade do cenário só reafirmam o quanto o nosso planeta é incrível e merece ser protegido”.

Nuvens madreperoladas com tons de rosa, azul, verde e dourado encantaram o céu da divisa entre Noruega e Suécia (Foto: reprodução / Marco Brotto)

O que é a nuvem madrepérola?

Esse tipo de fenômeno é uma formação incomum que ocorre em altitudes elevadas, entre 15 e 25 km da terra, e em condições extremas de frio, geralmente abaixo de -78C. Os cristais de gelo refletem a luz do sol, quando o astro está abaixo da linha do horizonte, criando uma paleta de cores rara.

Essas foram as nuvens estratosféricas mais coloridas e longas que já vi na vida”, relatou Tommy Bjerkas, residente da região.

As nuvens estratosféricas são mais comuns nas regiões polares durante o inverno, já que no período as temperaturas atingem os níveis necessários para a formação.

“A observação desse fenômeno depende de condições climáticas extremamente específicas, o que o torna ainda mais raro. Por isso é uma honra poder compartilhar imagens tão incríveis”, disse Tommy.

Vídeo mostra a Nuvem madrepérola entre a Noruega e a Suécia:

As nuvens madreperoladas, com suas cores únicas, coloriram o céu entre Noruega e Suécia, surpreendendo até os especialistas (Vídeo: Marco Brotto)