A cidade de Jacarezinho vive um momento histórico em sua administração pública. Uma pesquisa quantitativa de opinião, realizada pela Visão Intelligence, apontou que a gestão do prefeito Marcelo Palhares alcança impressionantes 85,30% de aprovação popular, refletindo o reconhecimento da população pelo trabalho realizado nos últimos anos. O levantamento mostra ainda que 68,70% avaliam a administração como ótima ou boa, consolidando Palhares como uma das principais lideranças do Norte Pioneiro.

A pesquisa foi realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2025, com 300 entrevistados, de diferentes faixas etárias, distribuídos proporcionalmente por regiões da cidade, sexo, escolaridade e renda.

Gestão de resultados

O resultado da pesquisa evidencia o impacto de uma gestão inovadora e comprometida com as reais necessidades da população. Aos 44 anos, Palhares tem promovido uma verdadeira transformação em Jacarezinho, com investimentos expressivos em infraestrutura, saúde, geração de empregos e políticas públicas inéditas no município.

Entre os marcos de sua gestão estão, a criação de programas e espaços pioneiros na região, como a Casa do Autista, o Centro de Pediatria, o Instituto Casa Rosa – que oferece apoio a mulheres vítimas de violência – além da pavimentação de bairros que por décadas ficaram esquecidos pelo poder público.

Na saúde, o município está em obras com a maior estrutura do Norte Pioneiro, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), de R$ 24,7 milhões, que atenderá os 22 municípios da região, e, criou recentemente o novo Pronto Atendimento Primário (PAP) com farmácia municipal integrada 24 horas – a única da região.

Palhares também tem lutado por obras que ultrapassam os limites do município, entre elas, a construção do novo Instituto Médico Legal, que beneficiará toda a região, e também a duplicação da BR-153, que visa melhorar o tráfego e reduzir o número de acidentes em uma das rodovias mais movimentadas do País.

Mais do que números, os resultados da pesquisa traduzem o reconhecimento da população diante do trabalho realizado em Jacarezinho sob a liderança de Marcelo Palhares – colocando o município em um novo patamar de desenvolvimento e inovação administrativa.