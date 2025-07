Durante patrulhamento próximo ao Parque Osmar Ramos, uma equipe policial abordou dois indivíduos após perceber o odor característico de maconha no local. Na abordagem, um dos homens foi identificado e liberado, enquanto o outro foi encontrado com cerca de 14 gramas de substância análoga à maconha em uma pochete.

O suspeito alegou ser usuário e afirmou possuir mais entorpecente em sua residência. A equipe policial então se deslocou até o endereço indicado, onde o homem retirou aproximadamente 34 gramas adicionais da droga em seu quarto. O total apreendido foi de cerca de 48 gramas de maconha, pesados em balança não precisa.

No momento da ação, a mãe e o padrasto do suspeito estavam presentes na residência e alegaram desconhecer a presença da droga no local. Ambos não apresentaram resistência à ação policial.

O homem foi encaminhado ao hospital para a realização do laudo médico e, posteriormente, levado à autoridade policial para as providências cabíveis.