O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta quarta-feira (7) a abertura de um concurso público para fortalecer o quadro da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). No total, serão abertas 625 vagas para fortalecer o atendimento de saúde no Paraná. Serão contratados médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais para atender a população dos 399 municípios, organizados por meio das 22 Regionais.

Serão disponibilizadas 309 vagas para Promotor de Saúde Profissional, contemplando funções de nível superior, como enfermeiro (80 vagas), médico (71 vagas), farmacêutico (71 vagas), biólogo (13 vagas), assistente social, psicólogo, odontólogo, entre outros. Além disso, serão abertas 316 vagas para Promotor de Saúde Execução, de nível técnico, distribuídas entre técnico de enfermagem (206 vagas), técnico de laboratório (80 vagas) e técnico de Segurança do Trabalho (30 vagas).

Ratinho Junior destacou que o reforço técnico garante a ampliação dos serviços e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as regiões do Estado. “Desde 2016 que o Paraná não promovia um concurso para a Secretaria da Saúde. Vamos iniciar agora o processo e as provas devem acontecer no segundo semestre ou no início ano que vem, para que possamos atrair novos profissionais para compor essa grande equipe”, disse.

Segundo a Sesa, a contratação dos novos profissionais deve gerar um impacto anual de R$ 80 milhões na folha de pagamentos. “Isso é possível graças à nossa organização financeira, que permite viabilizar essa grande contratação de profissionais que vão atender todo o Paraná”, afirmou o governador.

A previsão da Secretaria de Estado da Administração e Previdência (Seap), que está organizando o certame, é de que a instituição da comissão do concurso aconteça num prazo de 10 dias úteis, até 21 de maio. A expectativa é que o edital seja publicado na primeira quinzena de novembro.

PROMOÇÃO – Paralelamente à contratação de novos profissionais, o Governo do Estado também abrirá o prazo para a promoção funcional de servidores da Saúde. Entre os dias 14 de julho e 1º de agosto, aproximadamente 5.500 servidores que preencherem os requisitos poderão protocolar seus pedidos de promoção.

“As duas ações reforçam o compromisso do Governo do Estado com a valorização dos servidores e o fortalecimento da rede pública de saúde em benefício da população paranaense”, ressaltou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “Todos os servidores que têm direito vão poder avançar na carreira, uma medida importante de valorização desses profissionais que tanto se dedicam ao bom atendimento da população”.

As promoções serão concedidas com base em título, escolaridade e merecimento, valorizando o desenvolvimento profissional e o desempenho dos servidores na melhoria contínua dos serviços públicos de saúde. A medida atende cerca de 80% dos profissionais da Saúde e gera um impacto anual de R$ 150 milhões na folha de pagamento dos servidores.