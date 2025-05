As obras do Parque do Povo, em Jacarezinho/PR, estão em ritmo acelerado e já mudam a paisagem do bairro Aeroporto. Com investimento de R$ 1,1 milhão, o novo espaço esportivo e de lazer deve se tornar referência em infraestrutura urbana voltada ao bem-estar da população.

O projeto inclui uma ampla estrutura:

Quadra poliesportiva

Campo de futebol society

Campo de bocha

Playground infantil

Academia ao ar livre

Iluminação de última geração

Calçamento e reforma de muros em andamento

Além disso, a Prefeitura já planeja uma ampliação com banheiros e bebedouros, para garantir mais conforto aos frequentadores.

” É a realização de um sonho para nossa população”, diz prefeito Marcelo Palhares.

Para o prefeito Marcelo Palhares, o Parque do Povo simboliza um marco para Jacarezinho. “Estamos atentos às necessidades dos nossos munícipes. Esse é mais do que um espaço público: é um legado para as futuras gerações”, afirma.

Ele destaca ainda que a obra integra um conjunto de ações em andamento no município, com recursos já conquistados para diversas frentes de infraestrutura e qualidade de vida.

Valorização urbana e inclusão: o novo cartão-postal de Jacarezinho

O Parque do Povo representa mais do que lazer, é um investimento direto em desenvolvimento urbano, inclusão social e promoção da saúde. A escolha do bairro Aeroporto para receber essa estrutura também reforça o compromisso da gestão municipal com a descentralização de investimentos.

Acompanhado pelo vice-prefeito Antonio Neto e pelo secretário de Desenvolvimento Urbano Fúlvio Boberg, o prefeito também destacou que essa é uma obra feita com escuta ativa da população