A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou, no dia 6 de dezembro, a entrega dos certificados da Operação Rondon Paraná 2023 aos alunos e professores voluntários na ação. A solenidade ocorreu durante a abertura do IX Encontro de Integração da UENP, realizada no Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes.

Os participantes da UENP na Operação foram dos cursos de Enfermagem, Odontologia, Direito, Ciências Biológicas, Fisioterapia e Medicina Veterinária. Na Operação, que reuniu todas as universidades estaduais do Paraná entre os dias 12 e 21 de outubro, os rondonistas desenvolveram atividades em diversas áreas como cultura, direitos humanos, educação, inclusão social, meio ambiente, saúde e tecnologia.

Durante a entrega dos certificados, o pró-reitor de Extensão e Cultura da UENP, Rui Gonçalves Marques Elias, destacou o protagonismo da UENP na Operação deste ano. “Foi a primeira vez que todas as universidades participaram dessa atividade. A UENP teve um papel de protagonismo, especialmente, porque a coordenação geral do evento foi da nossa Universidade, bem como a cobertura jornalística. É bem importante para nossa instituição participar dessas ações. Isso coloca em evidência a importância que a UENP tem para todo o Estado do Paraná, em especial, para região Norte do Estado”, acrescentou.

Os certificados foram entregues pelo professor Rui e pelo vice-reitor da UENP, Ricardo Aparecido Campos, que parabenizou os alunos pela excelente atuação no voluntariado. “Muito obrigado por representarem tão bem a nossa Universidade na Operação Rondon Paraná. Tenho certeza de que a experiência foi enriquecedora. Nós temos muito orgulho de vocês por se dedicarem a essa iniciativa. Parabéns a todos!”, celebrou. Durante o evento, foi transmitido o vídeo documental da Operação Rondon Paraná 2023, produzido por Tiago Angelo. Acesse o vídeo AQUI.

Acompanharam a entrega dos certificados a pró-reitora de Graduação, Juliana Telles Faria Suzuki; o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Jorge Sobral da Silva Maia; o diretor do Campus Luiz Meneghel, Ricardo Castanho Moreira; o diretor de Extensão, José Antônio Marcelino; a diretora de Pesquisa, Bárbara Nivalda Palharini Alvim Sousa; o diretor de Pós-Graduação, Marcos Augusto Alves da Silva; alunos, professores e agentes universitários da UENP.