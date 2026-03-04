O Governo do Paraná está ampliando a infraestrutura de segurança contra a violência doméstica com a entrega de 54 novas viaturas destinadas à Patrulha Maria da Penha, da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp).

Os automóveis serão utilizados na ampliação da capacidade de deslocamento das equipes pelos municípios, trarão mais agilidade no atendimento às vítimas, além de reforçar a fiscalização das medidas protetivas emitidas pelo Poder Judiciário. O investimento foi de R$ 9,2 milhões.

“Alcançamos o importante indicador de queda de 20% nos feminicídios e também registramos menos estupros em 2025. Mas precisamos continuar investindo para a proteção das mulheres. Essas novas viaturas vão facilitar deslocamentos e ampliar o atendimento em todo o Paraná”, afirma o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

A Patrulha Maria da Penha integra a política de prevenção e repressão à violência doméstica e familiar da Polícia Militar do Paraná. Ela é composta por policiais militares mulheres e homens, que realizam visitas preventivas com base em boletins de ocorrência, além de atuar a partir de denúncias anônimas recebidas por canais como o Disque Denúncia 181.

Também cabe à Patrulha a fiscalização do cumprimento de medidas protetivas de urgência determinadas pelo Poder Judiciário, bem como a orientação de vítimas e autores, com foco na prevenção da reincidência. Além das ações operacionais, a equipe promove palestras e participa ativamente das redes de proteção e enfrentamento à violência.

MÊS DA MULHER– A Secretaria da Segurança Pública do Paraná também realizou nesta semana o evento de abertura do Mês Mulher Segura. A iniciativa integra a programação de março, mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, e tem como objetivo fortalecer a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher em todo o Estado.

Durante a solenidade foram anunciados alguns apoios de divulgação , em parceria com a Secretaria da Comunicação. A Viação Graciosa irá adesivar todos os ônibus de sua frota com o banner do programa, além de distribuir panfletos junto com as passagens vendidas. Já a empresa Outdoormídia irá divulgar a campanha publicitária do Mulher Segura, gratuitamente, por 30 dias, em 80 outdoors estrategicamente distribuídos em Curitiba e Região Metropolitana.

O Mulher Segura Paraná atua no combate à violência doméstica e ao feminicídio por meio de palestras que incentivam o empoderamento feminino, reforçam os direitos das mulheres e orientam sobre os órgãos que compõem a rede de proteção no Paraná. Como resultado concreto das ações, o número de feminicídios caiu 20,2% no Paraná em 2025. Foram 87 casos no ano passado, contra 109 em 2024. O Paraná registrou taxa de 0,73/100 mil habitantes em 2025, uma das menores do Brasil.