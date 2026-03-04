A saúde pública de Jacarezinho acaba de receber um importante reforço. O prefeito Marcelo Palhares anunciou nesta semana um investimento de R$ 4 milhões destinados à Santa Casa de Jacarezinho, pela Prefeitura Municipal. O recurso que será fundamental para fortalecer os atendimentos e garantir melhores condições de funcionamento da unidade hospitalar.

O aporte será realizado por meio de um repasse mensal de R$ 1 milhão, assegurando o pagamento em dia dos colaboradores, valorizando os profissionais da saúde e permitindo melhorias na gestão e na qualidade dos serviços prestados à população.

O anúncio foi feito pelo prefeito ao lado de Alisson, representante da Organização Social INBASE, nova gestora da Santa Casa, marcando o início de uma nova fase para a saúde do município.

“Estamos dando mais um passo firme no compromisso que assumimos de fortalecer a saúde pública de Jacarezinho. Esse investimento representa respeito aos profissionais da saúde e mais qualidade no atendimento à nossa população”, destacou o prefeito Marcelo Palhares.

O prefeito também ressaltou a importância da união de esforços entre os poderes e lideranças políticas para garantir recursos para o município. Palhares agradeceu o apoio da Câmara Municipal, dos deputados Pedro Lupion, responsável pela viabilização de R$ 4 milhões, e Diego Garcia, que destinou R$ 3 milhões para a área da saúde.

Além disso, o prefeito fez um agradecimento especial ao secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, e ao governador Ratinho Junior, pelo apoio e parceria com Jacarezinho no fortalecimento da rede pública de saúde.

Com os recursos e investimentos articulados, a Santa Casa de Jacarezinho contará com um total de R$ 12 milhões em aporte financeiro, garantindo mais estrutura e qualidade nos atendimentos.

Outra boa notícia anunciada é a retomada do SAS (Serviço de Atendimento à Saúde) em Jacarezinho, ampliando os atendimentos e reforçando o cuidado com os servidores públicos estaduais.

“Estamos trabalhando com seriedade, diálogo e parceria para transformar a saúde pública de Jacarezinho e oferecer cada vez mais dignidade à nossa população”, finalizou o prefeito.