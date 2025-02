Na tarde desta segunda-feira (10), um grave acidente ocorreu no km 18 da BR 153, no perímetro urbano de Jacarezinho. O incidente envolveu uma motocicleta Honda e um automóvel GM Tracker, resultando em um motociclista ferido.

Por volta das 15:30, no trevo de entrada de Jacarezinho, a motocicleta seguia pela alça de acesso quando, em uma manobra proibida, o motociclista tentou cruzar a BR e foi atingido pelo carro que seguia em direção a Ourinhos. As imagens da câmera de segurança de uma empresa próxima registraram o momento do impacto, que arremessou o motociclista ao solo.

A vítima, um homem de 28 anos, foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro, mas seu estado de saúde não foi divulgado. O motorista do carro não sofreu ferimentos.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local prestando os atendimentos necessários até a chegada dos socorristas e da Polícia Rodoviária Federal. A câmera de vigilância da empresa em frente ao local do acidente registrou a colisão.

