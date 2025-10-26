Um grave acidente envolvendo um automóvel e um ônibus foi registrado na tarde deste domingo (26), por volta das 14h20, no quilômetro 188 da BR-277, na altura do município de Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com os primeiros levantamentos, um Toyota Corolla trafegava pela rodovia quando teria sido abruptamente fechado por outro veículo. A manobra provocou a perda de controle do carro, que acabou colidindo com força na traseira de um ônibus que seguia na mesma direção.

A violência do impacto resultou na morte imediata de dois passageiros do Corolla. O motorista do automóvel foi socorrido em estado grave e encaminhado a uma unidade hospitalar da região. Já os quatro ocupantes do ônibus não sofreram ferimentos aparentes.

No momento da colisão, a pista estava seca e o tempo nublado, sem condições climáticas adversas que pudessem ter contribuído diretamente para o acidente. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e permanecem no local realizando os procedimentos de resgate e perícia.

O tráfego na região segue parcialmente bloqueado, com lentidão no entorno do trecho. As autoridades recomendam cautela aos motoristas que transitam pela BR-277, especialmente nas proximidades de Palmeira.