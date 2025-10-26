Desde o final do mês de agosto, quando iniciaram as buscas noturnas por escorpiões nos municípios da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, já foram capturados, somente no período da noite, 3.339 animais. A força-tarefa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em parceria com as secretarias municipais, reforça as ações de vigilância e prevenção contra acidentes.

Os escorpiões têm hábitos noturnos, saindo de seus esconderijos para se alimentar e se mover. Esses animais também brilham sob luz ultravioleta (UV), facilitando a sua visualização e, consequentemente, a captura. Essa fluorescência ocorre devido a substâncias em seu exoesqueleto.

” Estamos reforçando as ações de controle e prevenção aos escorpiões, com vistorias noturnas e orientações diretas aos moradores sobre limpeza, vedação e eliminação de criadouros. A colaboração da população é fundamental para manter os ambientes seguros e prevenir acidentes”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

As ações noturnas foram realizadas com o apoio do Governo do Estado e das equipes dos agentes de endemias municipais. Áreas rurais, terrenos baldios e quintais dos municípios de 15 municípios foram o foco do trabalho intensivo de captura. A orientação é que a população redobre os cuidados dentro e ao redor das residências, evitando condições que favoreçam a presença desses animais.

Danilo Viana, morador de Jacarezinho, já foi picado pelo animal no abdômen. Ele conta que quando levantou um tijolo sentiu algo e no mesmo instante se iniciaram as dores intensas. “Faz mais ou menos um ano e ainda hoje dói. Não desejo a ninguém uma picada do animal”, alertou.

Atualmente, ele auxilia nos agendamentos das visitas noturnas com os moradores do município. Um grupo de WhatsApp do bairro auxilia nessa interlocução.

“A caçada à noite proporciona melhores resultado às equipes. Utilizamos lanternas de luz ultravioleta, facilitando a captura dos escorpiões. Após capturados eles são enviados para a Regional de Saúde que encaminha para identificação do Laboratório de Taxonomia do Paraná (Labtax), para contagem e, posteriormente, acontecem as ações de combate à infestação desses animais”, explicou a coordenadora de combate ao escorpião da Regional de Jacarezinho, Ângela Zacarias Tovani.

INFORMATIVO– A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) iniciou na segunda-feira (20) a distribuição de folders educativos em unidades de saúde , escolas e locais de grande circulação de pessoas dos municípios da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho. Os 330 mil informativos a serem entregues até o fim da semana trazem orientações sobre como identificar o animal, as medidas de prevenção e o que fazer em caso de acidente.

O material educativo “A picada do escorpião pode matar” traz informações práticas, como locais onde os escorpiões costumam se abrigar, medidas de limpeza e organização dos quintais, sintomas e instruções sobre como agir diante de uma picada, imagens ilustrativas do animal para identificação e contato telefônico para mais informações, caso haja necessidade.

Este ano, o Paraná já registrou mais de cinco mil casos de acidentes com escorpiões e três mortes em decorrência da picada do animal. Os óbitos foram registrados 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, que abrange 22 municípios. Em Cambará (um menino de 3 anos e um de 12 anos) e em Jacarezinho (uma menina de 4 anos). Embora a maioria dos acidentes seja de baixa gravidade, casos mais graves exigem atendimento médico imediato. A recomendação é que, diante de qualquer picada, a pessoa procure rapidamente uma unidade de saúde.