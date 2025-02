Na noite de ontem, sábado (08/02), um jovem perdeu o controle de seu veículo Onix e capotou na Avenida Getúlio Vargas na esquina com a Marechal Deodoro da Fonseca, em Jacarezinho. O acidente resultou em danos a alguns carros que estavam estacionados em via pública.

A vítima, um homem de 28 anos, sofreu ferimentos leves. No local, ele foi encontrado em decúbito dorsal, já fora do veículo. Policiais militares e a equipe do Corpo de Bombeiros estiveram presentes tomando as providências cabíveis.

A Ambulância do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho foi acionada para prestar atendimento no local.

Assista o vídeo👇

https://www.instagram.com/reel/DF3B4_sRDTR/?igsh=c3pvZXpscDloN3Nn

Fotos: Redes sociais

Fonte: portaltanacidade com CBPR