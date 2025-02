Um trágico acidente ocorreu na manhã de hoje (9), na BR-153, Km 51, próximo ao motel Six Suite, em Santo Antônio da Platina/PR, resultando na morte do motorista de um Fiat Palio. A colisão traseira envolveu o Palio, com placas de Jundiaí do Sul-PR, e um caminhão.

A vítima fatal, Luiz G. O. M de 30 anos, conduzia o Palio no sentido de Santo Antônio da Platina quando colidiu com a traseira do caminhão.

O acidente aconteceu pouco depois das 8h e mobilizou equipes de resgate da EPR Litoral Pioneiro e do Corpo de Bombeiros, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho.

As circunstâncias exatas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.