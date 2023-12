Um veículo HH20, com placas de Saltinho/SP, capotou e foi encontrado na manhã desta sexta-feira (8) em meio a um canavial no km 61 da BR-369, no trecho entre Bandeirantes/PR e Santa Mariana/PR.

As equipes de resgate foram acionadas por volta das 6h30, porém não encontraram vítimas no local do acidente, apenas o veículo totalmente destruído.

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recolheram o carro.

As causas do acidente são investigadas.