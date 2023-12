A empreendedora Lucélia Aparecida da Costa, de Jaboti, no norte pioneiro do Paraná, representou o Estado na etapa nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) 2023. Vencedora das etapas estadual e regional, do sul do Brasil, ela foi uma das cinco finalistas da categoria Produtora Rural. Os troféus ficaram com candidatas do Pará, Piauí e São Paulo. A premiação foi realizada na noite de terça-feira (5), em Brasília.

Ao todo, 15 empreendedoras finalistas, selecionadas a partir das etapas estaduais e regionais, concorreram em três categorias: “Pequenos negócios”, “Produtora rural” e “Microempreendedora Individual (MEI)”. Este ano, mais de quatro mil mulheres se inscreveram no prêmio, 37% a mais que na edição anterior. Desde 2004, ano da primeira edição, mais de 100 mil mulheres se inscreveram e mais de 200 foram premiadas.

A iniciativa tem como objetivo inspirar outras mulheres a investirem nos seus sonhos e acreditarem em seu potencial empreendedor. Além do reconhecimento, as vencedoras do PSMN conquistaram benefícios que podem impulsionar seus negócios, como equipamentos eletrônicos de última geração e participação em missão técnica nacional para capacitação.

Ainda que não tenha levado um troféu para casa, Lucélia Aparecida da Costa diz que as palavras “determinação, foco, fé e gratidão” resumem o sentimento de ter chegado à final nacional do Prêmio e se destacado entre as mais de quatro mil que inscreveram suas histórias de empreendedorismo. Ela afirma que o Sebrae tem sido um grande aliado na sua trajetória e que é fundamental aproveitar as capacitações oferecidas para estar cada vez mais preparada.

Espero que a minha trajetória seja de inspiração para outras mulheres, que também têm histórias incríveis. Nós precisamos acreditar que somos capazes”, acrescenta.

Para o consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, o reconhecimento da empreendedora de Jaboti representa mais uma importante conquista para o norte pioneiro do Paraná.

“A região tem se destacado pelo trabalho focado no desenvolvimento regional com produtos diferenciados, como orgânicos, queijos e, também, os certificados com Indicação Geográfica (IG), como os cafés especiais, a goiaba e o morango”, ressalta.

Segundo Capello, são diversas as ações conduzidas pelo Sebrae/PR, pela governança e por entidades para oferecer um ambiente favorável ao empreendedorismo. Um projeto que vem sendo construído há anos para capacitar e oferecer melhores condições de trabalho e qualidade de vida aos produtores rurais do norte pioneiro, que encontram apoio na forma de cursos, consultorias, missões, certificações e eventos para melhorar seus produtos e apresentá-los ao mercado com valor agregado.

História

Lucélia Aparecida da Costa deu uma guinada na vida profissional para empreender e retornar às origens. Ela morava em Curitiba, com o marido, Claudemir Inocêncio da Silva, quando comprou, em 2009, um sítio na sua cidade natal, Jaboti, norte pioneiro do Paraná. Com aproximadamente 12 hectares, na época, a atividade principal era o cultivo do café e o casal viajava a cada 15 dias para cuidar da plantação.

Durante a pandemia, o esposo perdeu o emprego e os dois decidiram voltar de vez para o interior do Estado. Foi aí que começaram a se dedicar ao cultivo do morango, ainda sem nenhuma experiência com a fruta. Eles buscaram conhecimento e fizeram cursos de capacitação, com o apoio do Sebrae/PR. Logo, os resultados começaram a aparecer. A conquista do selo de Indicação Geográfica do Morango (IG) para a região os ajudou a inserir o produto no mercado a preços diferenciados e competitivos.

Muitos sonhos foram realizados por meio do empreendedorismo, como a construção de uma nova casa para a família e outra para os pais de Lucélia. Hoje, o sítio, conhecido como Jabotoma, pois fica na divisa das cidades de Jaboti e Tomazina, possui uma produção diversificada, com rastreabilidade, e é a principal fonte de renda da família e de outras cinco pessoas que o casal emprega.