Jacarezinho acaba de alcançar um marco relevante para o fortalecimento do ambiente de negócios local. Durante o SEBRAE WE 2025, realizado em Foz do Iguaçu, o município recebeu o Selo Ouro de Referência em Atendimento, certificação que reconhece a qualidade e a eficiência dos serviços prestados aos empreendedores.

A premiação foi concedida ao Salão do Empreendedor de Jacarezinho, iniciativa da Prefeitura Municipal em parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio. O selo atesta que o município oferece suporte diferenciado a quem busca abrir ou expandir negócios, garantindo orientação técnica, acompanhamento e incentivo ao desenvolvimento econômico.

Segundo a administração municipal, o resultado é fruto do trabalho conjunto da equipe do Salão do Empreendedor, que atua diariamente para simplificar processos e oferecer atendimento humanizado. “Esse reconhecimento mostra que Jacarezinho está no caminho certo, valorizando o empreendedor e criando condições para que novas ideias se transformem em oportunidades”, destacou a gestão.

O Selo Ouro posiciona Jacarezinho entre os municípios referência no Paraná em apoio ao empreendedorismo, reforçando o compromisso com políticas públicas voltadas à inovação, geração de emprego e renda.

