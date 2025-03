Um homem foi preso na noite de domingo (9) por posse irregular de arma de fogo no bairro São José 2, em Cambará/PR. A ação aconteceu após uma denúncia que relatava que o suspeito estaria ameaçando sua própria mãe com uma espingarda.

A equipe policial deslocou-se até a rua Santa Bárbara por volta das 21h50 e encontrou o homem saindo pelo portão da residência. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. Porém, ao realizarem buscas no interior da casa, os policiais localizaram uma espingarda calibre .36 próximo à porta de entrada, juntamente com uma munição calibre .38 picotada e não deflagrada.

A mãe do suspeito confirmou que ele havia chegado em casa com a arma. O homem foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com a espingarda e a munição apreendida, para a delegacia para os procedimentos legais.