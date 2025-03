Na noite de domingo (9), um motorista embriagado foi preso na BR-153, nas proximidades da cidade de Ibaiti/PR, após ser flagrado dirigindo de forma perigosa. A abordagem aconteceu por volta das 21h15, quando outros condutores alertaram a equipe da Polícia Militar sobre um veículo transitando em ‘zig-zag’ e invadindo a pista contrária, colocando em risco a segurança na rodovia.

Em seguida, os policiais optaram por abordar o veículo em um local seguro. Durante a abordagem, foi constatado que o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa e odor etílico. Por se tratar de uma rodovia federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e compareceu ao local para assumir a ocorrência.

Os agentes da PRF procederam com a apreensão do veículo e aplicaram as devidas multas. Enquanto a equipe da PM conduziu o motorista até a 3ª Companhia de Polícia Militar de Ibaiti, onde foi realizado o teste do bafômetro, que indicou um índice de 0,85 mg/L de álcool no sangue.

O condutor foi preso e encaminhado à 37ª Delegacia Regional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.