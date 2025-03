Um homem de 41 anos ficou ferido após tombar um caminhão na tarde de domingo (9) na PR-092, no Km 273+600m, em Siqueira Campos/PR.

De acordo com informações da PRE, o veículo, com placas de Bandeirantes-PR, trafegava no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz/PR quando tombou à margem direita da rodovia.

O condutor do caminhão sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital de Siqueira Campos para o atendimento médico.