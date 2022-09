Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 33 anos, com mandado de prisão em aberto, foi preso no final da tarde de quinta-feira, 15, em Wenceslau Braz/PR.

A equipe policial estava em patrulhamento quando recebeu informações de que havia um homem com um mandado de prisão em aberto em um bar na rua Pedro M. Leite. Os policiais foram ao local e abordaram o suspeito, que se identificou com o nome do seu irmão, porém percebeu que a equipe sabia seu nome verdadeiro.

De acordo com os policiais, o homem disse que sabia do mandado de prisão e que havia rompido a tornozeleira eletrônica. Ele foi preso e conduzido à Cadeia Pública de Wenceslau Braz.