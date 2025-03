No dia 03 de março de 2025, durante a Operação Carnaval em Ribeirão Claro, a equipe da Polícia Militar estava realizando uma abordagem quando recebeu informações de que um indivíduo, que havia sido retirado do evento por causar confusão, estava voltando armado com uma faca e uma arma de fogo.

Ao localizar o suspeito na praça Rui Barbosa, os policiais constataram que ele portava uma faca com lâmina de 20 cm. Ele foi detido e levado para a viatura. Posteriormente, uma vítima relatou que o suspeito a havia assediado e agredido, além de ameaçar ela e seu amigo de morte, o qual teria entrado em vias de fato com o autor para defender a vítima. O suspeito confessou que pretendia matar a vítima e seu amigo.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia de Jacarezinho. Ambos, suspeito e vítima, foram encaminhados ao atendimento médico devido a escoriações.