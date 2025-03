No dia 04 de março de 2025, por volta das 22h50, as equipes policiais militares de Jacarezinho realizaram diligências na Avenida Brasil durante as festividades de Carnaval. Durante a operação, localizaram um indivíduo com um mandado de prisão em aberto pelo art. 121 do Código Penal.

O suspeito foi prontamente abordado pelos policiais, que apresentaram o mandado de prisão e efetuaram a detenção. Após a abordagem, o indivíduo foi encaminhado ao pronto-socorro local para os procedimentos médicos de praxe. Em seguida, ele foi entregue ao Departamento Penitenciário (DEPPEN) de Jacarezinho, onde permanecerá à disposição da justiça.

Essa ação ressalta a importância do trabalho diligente das forças de segurança durante grandes eventos, assegurando a ordem e o cumprimento das leis, mesmo em períodos festivos.