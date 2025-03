No dia 03 de março de 2025, por volta das 09h00min, a equipe da Polícia Militar de Cambará, após receber denúncias sobre a comercialização de drogas, realizou uma operação nos fundos do Parque Industrial, na linha do trem, no bairro Estação.

Durante a ação, a equipe avistou um indivíduo fracionando drogas e outro, conhecido por ser usuário, que estaria adquirindo entorpecentes. Ao dar voz de abordagem, o comprador conseguiu se evadir, enquanto o indivíduo que fracionava as drogas foi abordado.

No local, foram encontrados um prato com vestígios de crack, 70 porções já embaladas, uma porção de cocaína, duas de maconha, saquinhos de geladinho e uma balança de precisão. Também foi apreendido um aparelho de telefone celular, utilizado para o comércio dos entorpecentes.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos.