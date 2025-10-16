Na manhã de terça-feira (15), por volta das 11h, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto e estelionato em um estabelecimento comercial localizado na Rua Expedicionários, região central de Ribeirão Claro.

De acordo com o boletim, o proprietário de uma pastelaria relatou que um homem havia comparecido ao local para tratar de uma dívida referente a pagamentos não realizados em compras anteriores. Enquanto o comerciante se ausentava momentaneamente, o suspeito permaneceu no estabelecimento e, aproveitando-se da distração dos funcionários, teria ido até os fundos do imóvel, de onde subtraiu cinco rolos de fios elétricos de diferentes espessuras.

Ao retornar, o proprietário foi informado por clientes que o suspeito havia deixado o local carregando uma sacola. Ele então saiu em busca do homem, conseguindo abordá-lo pouco depois. Parte do material furtado — um rolo de fio de 10 mm — foi posteriormente localizado em outro endereço, conforme indicação do próprio suspeito. Os demais objetos não foram recuperados.

A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências e conduziu as partes ao destacamento para a lavratura do boletim de ocorrência. O suspeito também foi encaminhado ao hospital para exame de integridade física e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.