Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Militar realizou uma operação conjunta na comunidade da Pedreira, em Jacarezinho, que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão.

A ação contou com o apoio das equipes da RPA e CPU do 2º Batalhão da Polícia Militar e Policia Civil, tendo como objetivo localizar indivíduos com ordens judiciais expedidas pela Vara Criminal de Jacarezinho e pela Vara Criminal de Santo Antônio da Platina.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, um dos mandados era referente a crime de furto qualificado, enquanto o outro tratava de condenação definitiva por roubo, com pena superior a 19 anos de reclusão.

Após a localização e abordagem dos alvos, ambos foram conduzidos ao pronto-socorro para exame de integridade física e, posteriormente, encaminhados à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanecem à disposição da Justiça.