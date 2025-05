Na madrugada desta segunda-feira (05), a Polícia Militar prendeu um homem de 25 anos por furto qualificado no antigo prédio do IBC, localizado na Avenida Marciano de Barros, Vila Setti, em Jacarezinho/PR.

A ação policial teve início após a equipe ser acionada pelo responsável pelo monitoramento do imóvel, que identificou a presença de um indivíduo no interior do local. O comunicante, que já havia abordado e contido o suspeito, solicitou apoio da Polícia Militar para o encaminhamento adequado.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma bolsa escondida, contendo aproximadamente cinco quilos de fios de cobre, que haviam sido retirados da estrutura do prédio e estavam prontos para serem levados. Diante da evidência, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao pronto-socorro para avaliação médica, antes de ser encaminhado à delegacia para as medidas cabíveis.

Com essa operação ágil e eficaz, o 2º Batalhão da Polícia Militar reafirma seu compromisso na repressão à criminalidade e na proteção da comunidade jacarezinhense.