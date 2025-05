Na noite do dia 1º de maio de 2025, por volta das 20h, policiais militares do 2º Batalhão realizaram diligências no município de Siqueira Campos para averiguar novas informações sobre narcotráfico.

Durante as ações, as equipes da ROTAM dirigiram-se a uma residência no bairro Nascente do Sol, onde foram recepcionadas por uma moradora que, espontaneamente, apresentou uma mochila deixada no local. Após averiguação, foram encontrados aproximadamente *205 gramas de substância análoga à cocaína, 535 gramas de fertilizante possivelmente utilizado para adulteração da droga, além de uma balança de precisão*.

O 2º Batalhão reforça seu compromisso com a segurança da população, intensificando o combate ao tráfico de drogas na região.