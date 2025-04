Na noite de 2 de abril de 2025, por volta das 21h20, uma equipe policial do 2º Batalhão, em patrulhamento pela Avenida Oliveira Motta, avistou uma motocicleta Honda CG 160 Start emitindo som excessivo pelo escapamento.

Ao perceber a presença da viatura, o condutor iniciou fuga em direção ao centro da cidade, desobedecendo diversas ordens de parada emitidas pelos policiais com sinais luminosos e sonoros.

O acompanhamento tático terminou no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Rua Tiradentes, onde o motociclista tentou realizar uma manobra arriscada, colidindo com a lateral frontal esquerda da viatura e caindo ao chão.

Durante a abordagem, foi encontrado no bolso do condutor um dichavador contendo 0,9g de maconha, além de um cigarro com 0,8g da mesma substância preso à tampa do tanque de gasolina.

O homem foi algemado, conforme a Súmula Vinculante nº 11, e encaminhado à 4ª Companhia para a elaboração do Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP). A motocicleta, devido a equipamentos ineficientes, foi recolhida ao pátio da unidade policial. Foram lavradas as autuações de trânsito pertinentes ao caso.

A ação resultou na apreensão da motocicleta, das substâncias ilícitas e na aplicação de medidas administrativas, reforçando o compromisso do 2º Batalhão com a segurança e a ordem pública.