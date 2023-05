Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi preso e outras pessoas foram encaminhadas pela Polícia Militar após uma briga generalizada com disparos de armas de fogo acontecida em Jacarezinho, na noite de sábado (13).

Segundo a PM, a equipe foi acionada com a denúncia de uma briga em via pública envolvendo várias pessoas e disparos de arma de fogo, na Vila Scyllas. No local, populares indicaram onde estaria o atirador, que logo foi localizado.

Dentro de seu carro foi encontrada uma garrucha calibre 22 com dois projéteis deflagrados e 47 munições intactas, sendo preso em flagrante e a arma apreendida. Outros envolvidos também foram identificado e todos encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.