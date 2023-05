Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR) notificou extrajudicialmente o Google e o TikTok para que retirem de suas plataformas um vídeo de um comediante de Portugal que discrimina crianças com Síndrome de Down.

No vídeo, o comediante faz uma “piada” sobre o lançamento de uma edição especial da boneca Barbie que, pela primeira vez, representa meninas e mulheres com Down.

Segundo o comediante, a ideia não seria original porque “os chineses já vendem bonecas com defeito”.

Ao tomar conhecimento do vídeo discriminatório, um grupo de 12 famílias de crianças com Síndrome de Down que moram em Curitiba pediu assistência à Defensoria.

Até agora, Google e Tik Tok não responderam. Se não houver retorno, a Defensoria pode pedir na Justiça a retirada do vídeo do ar, assim como indenização por danos morais coletivos.