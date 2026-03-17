As 5.985 mulheres, entre servidoras e terceirizadas, que atuam nas 16 unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) exercem papel essencial na assistência à população e no funcionamento dos serviços de saúde. Elas são maioria, representando 71,8% em relação à presença masculina.

Em reconhecimento a essa presença e à importância do trabalho desenvolvido por elas, essas unidades estão promovendo uma série de ações voltadas à promoção da saúde, informação e bem-estar feminino ao longo do mês de março.

As atividades fazem parte da programação especial em alusão ao Mês da Mulher e incluem palestras educativas, rodas de conversa, oficinas de autocuidado e momentos de integração em diferentes unidades hospitalares do Paraná. A iniciativa é coordenada pela Sesa e Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (Funeas), com ações direcionadas tanto às pacientes quanto às colaboradoras das unidades, abordando temas como prevenção de doenças, saúde da mulher, qualidade de vida e enfrentamento à violência.

Nas quatro unidades hospitalares do Complexo Hospitalar do Trabalhador (CHT) são 1.437 mulheres. Como parte da programação comemorativa, as colaboradoras e residentes do Hospital do Trabalhador (HT), do Centro Hospitalar de Reabilitação (CHR) tiveram momentos especiais entre os dias 9 a 13 de março. As atividades incluíram palestras, oficinas de autocuidado, quick massage, momentos de integração e apresentação cultural, além de orientações sobre saúde da mulher. O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) do HT também fez parte das ações.

As iniciativas buscaram valorizar e reconhecer o trabalho das profissionais que atuam diariamente na assistência à população, reforçando o compromisso das unidades com a humanização e com o cuidado integral à saúde das mulheres.

“Essas ações reforçam a importância do cuidado integral com a saúde da mulher, não apenas no atendimento assistencial, mas também por meio da informação, da prevenção e da valorização das mulheres que utilizam e trabalham na rede pública de saúde”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES – No Hospital Zona Sul de Londrina, as atividades tiveram início no dia 10 de março com uma palestra sobre violência doméstica, aberta ao público interno e externo. Nos dias 11 e 12, a unidade promoveu também um minicurso de automaquiagem direcionado às colaboradoras.

O Hospital Regional do Sudoeste participou das ações do Mês da Mulher com uma oficina de automaquiagem realizada nos dias 10 e 11 de março, proporcionando momentos de cuidado pessoal e valorização para pacientes e profissionais.

Já no Hospital Infantil Waldemar Monastier, em Campo Largo, a programação contou, no dia 4 de março, com a palestra “Desmistificando o Climatério”, que abordou as mudanças hormonais e os cuidados com a saúde feminina nessa fase da vida.

Os Hospitais Regionais do Litoral (Paranaguá), do Norte Pioneiro (Santo Antônio da Platina), de Ivaiporã e o Hospital Adauto Botelho (Pinhais), também tiveram ações em homenagem às mulheres.

No Hospital Zona Norte de Londrina, a programação acontece nos dias 26 e 27 de março, com palestra sobre o Março Lilás, campanha dedicada à prevenção do câncer do colo do útero. O evento contará ainda com rodas de conversa e ações de bem-estar, incluindo atividades de maquiagem, massagem e momentos de acolhimento às participantes.