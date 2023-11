Uma idosa perdeu quase R$ 5 mil nesta terça-feira (14) ao ser vítima de um golpe aplicado por um casal com uma maquininha de cartão, em Jandaia do Sul, no norte do Paraná.

O casal teria abordado a vítima e induzido ela ao erro e fizeram duas transferências, que somam R$ 4,9 mil. Sem saber o que fazer, a idosa pediu ajuda em um comércio.

O comerciante levou a vítima, que ficou abalada, até uma agência bancária para solicitar o cancelamento das transferências feitas com a máquina de cartão, que estava com a dupla. Em seguida, procuraram a Polícia Militar e registraram um boletim de ocorrência.

A Polícia Civil investiga o caso.