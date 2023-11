Uma ação realizada pelo Exército, durante a Operação Fronteira, resultou na apreensão de 144 quilos de camarão congelados e 75,1 quilos de picanha na região da Ponte Tancredo Neves. Os alimentos estavam sendo transportados em uma carretinha de recicláveis, em estado precário.

Além dos camarões e picanhas, foram apreendidos um total de 29 potes de azeitona, 16 garrafas de azeite de dois litros e também duas garrafas de óleo. No momento da abordagem, seis pessoas estavam com as mercadorias, apenas um delas possuía documentação.

Os alimentos foram apreendidos e encaminhados para Receita Federal.