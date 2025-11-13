O II Encontro de Realizadores de Audiovisual acontece neste sábado, dia 15 de novembro, a partir das 13h30 no Galpão Cultural CNX, em Jacarezinho.

O evento, gratuito e aberto ao público, pretende reunir profissionais de diferentes áreas do audiovisual do Norte Velho do Paraná, promovendo debates sobre linguagens, compartilhamento de trabalhos e oportunidades no setor. O evento também é aberto à interessados na área de cinema e vídeo.

Para participar, basta inscrever-se no link ao final da notícia ou entrar em contato pelo telefone WhatsApp (43) 9 9151-1502.

Sendo uma iniciativa do Festival CineUrge, o Encontro de Realizadores, cuja primeira edição ocorreu em 2024, em Cornélio Procópio, chega agora em Jacarezinho à sua segunda edição. Segundo o artista visual e produtor cultural Edson Godinho, responsável pelo projeto, o evento tem como objetivo movimentar e aproximar a cena audiovisual regional. “Nós já tínhamos esse desejo desde a primeira edição do Festival, mas o audiovisual não tinha a força que tem hoje na região”, aponta. “O encontro funciona como um espaço de troca, porque o audiovisual é feito por muitas mãos. Sempre buscamos aproximar profissionais de diferentes segmentos para ampliar esses debates”, ressalta o artista.

A iniciativa busca promover, através da circulação por diversas cidades da região, o fortalecimento do mercado e a construção de uma rede ampliada de trabalho. Além disso, o evento reforça o compromisso do Festival CineUrge com a democratização do acesso à cultura, a formação continuada e a criação de redes colaborativas regionais, possibilitando produções em diferentes territórios do Norte do Paraná.

O II Encontro de Realizadores acontece, este ano, através de uma produção conjunta entre as produtoras Lume Cultural e CNX. Para Godinho, a parceria possibilita um evento potente, “mobilizando um encontro ainda maior em 2026”.

Sobre o Festival

O Festival CineUrge nasceu de um anseio do artista visual e produtor cultural Edson Godinho, que, em 2012, teve a ideia de produzir um festival de cinema na cidade de Cornélio Procópio, Paraná. Em 2014, alguns anos mais tarde, com a parceria da jornalista e produtora cultural Carol Santos, o sonho tornou-se realidade.

Além da exibição de filmes, o CineUrge promove atividades paralelas como oficinas e debates. Tais ações, de caráter educativo e informativo, possuem o objetivo de estimular a reflexão, o aprendizado e a produção de obras no formato curta metragem, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento do mercado audiovisual no formato.

O valor social do Festival de Cinema se dá, principalmente, a partir de duas esferas: o caráter educativo promovido por suas atividades paralelas (no qual se busca a formação continuada dos interessados através de oficinas e debates), e a democratização do acesso à cultura através da gratuidade de todas as ações promovidas pelo evento.

PROGRAMAÇÃO :

II Encontro de Realizadores de Audiovisual do Norte Pioneiro

Neste sábado, dia 15 de novembro

Horário: 13h30

No Galpão Cultural CNX – Alameda Padre Magno, 07, Centro, Jacarezinho

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO