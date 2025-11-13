Na última sexta-feira de outubro, equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Ourinhos/SP realizou a apreensão de mais de 95 quilos de maconha e recuperou um veículo roubado no município de Andirá, próximo à divisa com o estado de São Paulo.

A ação teve início quando os policiais deram ordem de parada a um veículo Ford/Ka e perceberam que o condutor, um homem de 22 anos, utilizava tornozeleira eletrônica.

Durante a fiscalização, a equipe observou indícios de adulteração nos elementos identificadores do veículo e sentiu um forte odor característico de maconha, o que motivou uma busca detalhada no interior do automóvel. No porta-malas, foram encontrados diversos fardos da droga, totalizando 96,62 quilos de maconha. Após verificação minuciosa, constatou-se que o veículo circulava com placas falsas e que o automóvel original, um Ford/Ka, possuía registro de roubo.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o entorpecente e o veículo apreendido, à Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis. Ele responderá, a princípio, pelos crimes de tráfico de drogas e receptação de veículo roubado.