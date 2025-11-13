Na noite de quarta-feira (13), foi realizada no Pavilhão São Cristóvão a cerimônia de encerramento do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), com a participação de 106 estudantes da Escola Municipal Bom Pastor. O evento contou com a presença de familiares, membros da comunidade e autoridades locais.

O PROERD é uma iniciativa da Polícia Militar em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura de Quatiguá. No município, o programa foi conduzido pelos sargentos Juliana e Gilberto, com apoio das professoras Adriana, Neide, Silvana, Eliane e Samanta. O conteúdo abordado incluiu temas como cidadania, respeito, prevenção ao uso de substâncias ilícitas e enfrentamento à violência.

A cerimônia teve a composição de mesa de honra com representantes institucionais, entre eles: Padre Ilson, Subtenente Caldeira, a Secretária de Educação Marilei Tikle, o Cabo Edson Ribeiro, a diretora Dinah Garcia Pondé Pontes e a coordenadora Patrícia Pondé. Também estiveram presentes coordenadores pedagógicos, professores e profissionais da rede municipal de ensino.

Durante o evento, os alunos realizaram o juramento do programa e receberam certificados de conclusão. Cinco estudantes foram reconhecidos por desempenho destacado na atividade de redação.

A programação incluiu homenagens aos profissionais envolvidos na execução do PROERD em Quatiguá. O encerramento contou com a participação do mascote oficial do programa, Leão Daren, que interagiu com os alunos ao som da música tema do projeto.

A Prefeitura de Quatiguá divulgou nota oficial destacando a importância da iniciativa na formação educacional e preventiva dos estudantes da rede municipal.