Na manhã desta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, por volta das 10h20, um incêndio foi registrado na estrada que dá acesso ao bairro Jardim Panorama, em Jacarezinho (PR). As chamas atingiram uma área de vegetação seca, o que aumentava o risco de propagação.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu conter o fogo rapidamente, evitando que se alastrasse pela mata. As condições climáticas, como a baixa umidade e o calor, contribuíam para o risco de incêndios na região.

As autoridades recomendam atenção redobrada durante períodos de estiagem e orientam a população a evitar práticas que possam causar focos de incêndio. Em caso de fumaça ou fogo, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente.

