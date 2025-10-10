Jacarezinho será palco de grandes emoções entre os dias 18 e 26 de outubro, ao sediar uma das etapas dos Jogos de Aventura e Natureza do Paraná. O evento, promovido pelo Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e da Paraná Esporte, conta com apoio da Prefeitura Municipal, federações, associações esportivas e toda a comunidade.

Com o objetivo de incentivar práticas esportivas formais e não formais, os Jogos valorizam as vocações turísticas dos municípios participantes, promovendo lazer, bem-estar e integração entre a população, além de contribuir para o desenvolvimento econômico regional.

O prefeito Marcelo Palhares destaca que a programação será intensa e começa nos dias 18 e 19 de outubro, com o rally de jipe, as disputas de basquete 3×3 e as partidas de futevôlei. No dia 19, também será realizado o passeio ciclístico, reunindo atletas e famílias em uma atividade de integração. Entre os dias 20 e 24 de outubro, as atenções se voltam para as manobras do skate street. Já no dia 23, o público poderá acompanhar o espetáculo do balonismo, além das competições de BMX e das manobras radicais do wheeling. O fim de semana de encerramento reserva ainda mais emoção, nos dias 25 e 26 de outubro acontece a competição estadual de skate street, enquanto o dia 26 será marcado pela grande partida de futebol no Estádio Pedro Vilela, encerrando oficialmente a etapa no município.

A realização dos Jogos em Jacarezinho representa não apenas a promoção do esporte, mas também uma oportunidade de movimentar o turismo e destacar a força do Norte Pioneiro como destino de grandes eventos. A entrada é gratuita, e toda a população está convidada a prestigiar e participar desta experiência única que une aventura, natureza, esporte e integração social.