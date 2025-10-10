Mergulhadores de forças de segurança realizaram buscas no Rio Tibagi, para tentar localizar a criança desaparecida na região. O pequeno Artur da Rosa Carneiro, de 2 anos, desapareceu na manhã desta quinta-feira (9) e não está descartada a possibilidade do menino ter caído na água.

A casa onde Artur mora fica a poucos metros do Rio Tibagi, nos Campos Gerais. Entre a residência e o rio, existe uma área de mata, onde policiais e socorristas também realizaram buscas durante cerca de 12 horas nesta quinta (9). A Polícia Militar do Paraná (PMPR) utilizou drones com sensor de calor para tentar localizar o menino em área terrestre.

As buscas nesta quinta se estenderam até meia-noite, quando os trabalhos foram interrompidos para garantir a segurança dos profissionais. Na manhã desta sexta (10), por volta das 7h, as equipes retomaram a operação e fazem uma varredura na área próximo à casa da família.

Mapa mostra rua onde fica a casa da família e a distância para o Rio Tibagi (Foto: Reprodução/ Google Street Views)

A mamadeira do pequeno Artur foi localizada próximo ao Rio Tibagi durante as buscas desta quinta. As equipes de resgate não descartam nenhuma possibilidade e seguem com os trabalhos.